Жителя области заставили оплатить почти 200 штрафов от ГИБДД

04.01.2024 | 10:32

Пенсионер из Городищенского района чуть не лишился машины из-за нежелания оплачивать штрафы от ГИБДД на 136 000 рублей. На мужчину завели 194 исполнительных производства.

«Погашать в добровольном порядке задолженность отказывался, в связи с чем было направлено постановление об удержании из пенсии должника. Но этого было недостаточно для погашения всей суммы задолженности», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Тогда приставы пошли к мужчине домой и обнаружили, что в собственности у него имеется «Лада-Приора» 2011 года выпуска. Машину решили арестовать.

Только после того как должник осознал серьезность ситуации, он полностью уплатил штрафы.

Ранее житель села Лопатино остался без заграничного отпуска. Мужчину развернули в аэропорту из-за долгов по кредитам.