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Общество

На трассах ограничено движение маршрутного транспорта

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В Пензенской области из-за снегопада и гололеда ограничили движение маршрутных транспортных средств по участкам 4 федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет о следующих участках:

- с 470-го по 775-й километр трассы М-5 (Москва - Челябинск),

- с 129-го по 278-й километр трассы Р-208 (Тамбов – Пенза),

- с 0-го по 110-й километр трассы Р-207 (Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260),

- с 326-го по 511-й километр трассы Р-158 (Нижний Новгород - Саратов).

Ограничение будет действовать с 16:45 вторника, 2 января, по 6:00 среды, 3 января.

«В случае нештатных ситуаций на федераль­ных трассах следует обратиться по телефо­ну круглосуточной ди­спетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор­»:​ (8412) 55-11-04, моб. тел.​ 8 (929) 769-49-19», - добавили в ведомстве.

В ночь на 3 января в Пензенской области местами ожидается сильный снегопад. Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, похолодает до -13...-18°C, а в некоторых районах до -23°C. Будет дуть северо-восточный ветер.

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