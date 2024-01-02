На трассах ограничено движение маршрутного транспорта

В Пензенской области из-за снегопада и гололеда ограничили движение маршрутных транспортных средств по участкам 4 федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Речь идет о следующих участках:
- с 470-го по 775-й километр трассы М-5 (Москва - Челябинск),
- с 129-го по 278-й километр трассы Р-208 (Тамбов – Пенза),
- с 0-го по 110-й километр трассы Р-207 (Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260),
- с 326-го по 511-й километр трассы Р-158 (Нижний Новгород - Саратов).
Ограничение будет действовать с 16:45 вторника, 2 января, по 6:00 среды, 3 января.
«В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19», - добавили в ведомстве.
В ночь на 3 января в Пензенской области местами ожидается сильный снегопад. Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, похолодает до -13...-18°C, а в некоторых районах до -23°C. Будет дуть северо-восточный ветер.
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