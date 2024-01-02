В Пензенской области похолодает до -27 градусов

02.01.2024 | 14:30

В среду, 3 января, в Пензенской области будет облачно и снежно: где-то осадки ожидаются небольшие, где-то умеренные.

При этом в ночь на 3-е число местами снегопад будет сильным. Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, похолодает до -13...-18°C, а в некоторых районах до -23°C. Будет дуть северо-восточный ветер.

Днем в среду температура на улице не изменится (-13...-18°C), а вот ветер станет северным.

К ночи столбик термометра опустится до -22...-27°C.

По народному календарю, 3 января - Прокопьев день. На Руси верили: если на Прокопия на утренней заре солнце красно, нужно готовиться к метели. Также по погоде в этот день судили, каким окажется сентябрь.