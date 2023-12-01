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Общество

Пензенцев приглашают обследовать кожу на новообразования

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В Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи, известном также как больница КИМ, пройдут дни открытых дверей по выявлению злокачественных новообразований кожи.

Посетить поликлинику и пройти обследование можно 4, 11 и 17 декабря с 8:00 до 14:00. Исследования будет проводить Марина Анатольевна Леонова.

7, 14 и 21 декабря, также с 8:00 до 14:00, пациентов станет принимать Олег Николаевич Майоров.

Диагностику проведут с помощью дерматоскопа и аппарата FotoFinder.

«Дерматоскопия - аппаратный метод исследования, позволяющий различить характер новообразования и определить меланому на ранних стадиях ее развития. FotoFinder, в свою очередь, обнаруживает онкологические заболевания на доклинических стадиях, когда изменения кожи еще невозможно увидеть человеческим глазом», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото областного минздрава
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