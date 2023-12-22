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Общество

Перенос памятника Дзержинскому в Пензе затормозился из-за земли

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В пятницу, 22 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутат Сергей Лукичев вновь поднял тему переноса памятника Феликсу Дзержинскому.

Он поинтересовался, почему не заключен договор на разработку проектно-сметной документации стоимостью 360 тысяч рублей.

Ответ дал глава Пензы Александр Басенко. По его словам, вышла техническая накладка: монумент является объектом недвижимости и неотделимо связан с землей.

«Мы получили памятник как пожертвование в казну. Но он находится на определенном участке земли. Чисто документально было жертвование самого памятника, без земли. А тратить бюджетные средства на не наш земельный участок мы не имеем права. Поэтому пока мы сняли эти деньги, разберемся с землей и продолжим работу», - объяснил он.

В феврале этого года депутат гордумы Дмитрий Акимов выкупил памятник Ф. Э. Дзержинскому, расположенный у бывшего ДК железнодорожников (ныне Богоявленский храм), а затем передал в собственность города Пензы.

В октябре была озвучена идея перемещения двух памятников: бюст Дениса Давыдова из одноименного сквера на улице Московской перенести к «Дому офицеров», а на его место установить монумент Дзержинскому.

Однако процесс затормозился. Решение о перемещении объектов культурного наследия - а именно таковым является памятник Дзержинскому - должно принять Минкультуры России.

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