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Общество

Подвозящий маршрут: что это и сколько будет стоить проезд

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Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, говоря о ликвидации большого количества маршрутов и сохранении лишь малой их части, не раз использовало такое понятие, как «подвозящий маршрут».

В среду, 20 декабря, в ведомстве объяснили, что это такое и во сколько горожанам будет обходиться проезд в микроавтобусах после введения новой транспортной схемы.

«Маршруты в новой сети, обслуживаемые автобусами малого класса, предназначенными «подвозить» пассажиров из районов города с незначительным пассажиропотоком, таких как Междуречье, Новозападное кладбище, ул. Перспективная, ул. Ферганская, ул. Кошевого, пос. Победы, ул. Баженова и о. Пески, к основным магистральным маршрутам, обслуживаемым транспортными средствами большого класса. Стоимость проезда на таких маршрутах планируется установить не более 20 рублей», - говорится в ответе минцифры, данном в телеграм-канале PenzaInform.

Ранее сообщалось о решении сохранить всего 6 маршруток. Это № 19 (ул. Пушкина - Заводской район, интервал движения в час пик - 6 минут), № 26 (ул. Ферганская («Школа № 62») - ул. Кижеватова, интервал - 15 минут), № 6 (ул. Перспективная - Междуречье, интервал - 20 минут), № 24 (Новозападное кладбище - ул. Кошевого, интервал - 15 минут), № 44 (пос. Победа - ул. Крупской, интервал - 20 минут), № 73 (о. Пески - ул. Баженова, интервал - 20 минут).

Глава ведомства Сергей Балакин уточнял, что на изменение транспортной схемы в Пензе уйдет не менее двух лет. После потока жалоб от горожан чиновники пообещали в ближайшие несколько лет маршрутки не отменять.

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