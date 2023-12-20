Пензенцам пообещали пока не отменять маршрутки

20.12.2023 | 14:21

Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области успокоило жителей региона, заявив, что в ближайшие несколько лет отменять маршрутки все же не будут.

Новая транспортная схема, опубликованная ровно неделю назад, предполагала, что в городе останется только 6 маршрутов с микроавтобусами.

Это № 19 (ул. Пушкина - Заводской район), № 26 (ул. Ферганская («Школа № 62») - ул. Кижеватова), № 6 (ул. Перспективная - Междуречье), № 24 (Новозападное кладбище - ул. Кошевого), № 44 (пос. Победа - ул. Крупской), № 73 (о. Пески - ул. Баженова).

В списке на ликвидацию оказались: № 1 («Городская больница № 4» - ул. Мира), № 1т (ул. Аустрина - пл. Маршала Жукова), № 2а (ст. Кривозеровка - Арбековская Застава), № 4 (Кольцевая - Тепличный комбинат), № 5 (ул. Мира - Ухтинка), № 5к (о. Пески - «Пензарыба»), № 8 (Пенза-I - ул. Российская), № 9к (Пенза-I - ул. Антонова), № 10 («База «ОРэхт» - Новозападное кладбище), № 13 («Гост. Пенза» - ул. Рахманинова), № 16 («Больница» - Арбековская Застава), № 17 («ТЦ «Ритэйл Парк» - ул. Титова), № 21 (Пенза-I - «Городская больница № 5»), № 29 («Автокомбинат» - ул. Одесская), № 30 (Арбековская Застава - «Аэропорт»), № 31 (ул. Ладожская - Согласие), № 33 (Арбековская Застава - Западная Поляна), № 39 (Арбековская Застава - ул. Российская), № 41 (Западная Поляна - Лесхоз), № 43 (пос. Согласие - «Школа № 62»), № 49 (ул. Минская - ул. Сухумская), № 59 (ГПЗ-24 - «ОАО «Пензхиммаш»), № 63 (ул. Егорова - «Городская больница № 6»), № 68 (Тепличный - Арбековская Застава), № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская), № 80 (Пенза-III - ул. Ладожская), № 85 («Больница» - ул. Российская), № 88т (ГПЗ-24 - «Аэропорт»), № 89 (ул. Ладожская - ул. Российская), № 99 (Арбековская Застава - Засурье).

Пензенцы подняли волну возмущения, транспортная реформа стала самой обсуждаемой темой недели. Горожане, многие из которых в перспективе лишились бы возможности добираться до места работы или учебы без пересадок, взбунтовались, начали писать жалобы чиновникам и даже создавать петиции.

Чиновники обещали, что примут жалобы к сведению, но пассажиров это мало утешало. Тогда появилось новое заявление.

«В течение нескольких лет маршруты, обслуживаемые автобусами малого класса, отменяться не будут. Информация о любых изменениях в маршрутной сети будет доведена до жителей города через средства массовой информации. Маршрутная сеть будет анализироваться», - стал писать представитель минцифры под обращениями горожан в соцсетях.

Ранее глава ведомства Сергей Балакин уточнял, что на изменение маршрутов транспорта в Пензе уйдет не менее двух лет.