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Общество

Пензенская журналистка готова задать вопрос Путину

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В четверг, 14 декабря, состоится пресс-конференция Президента Владимира Путина. На мероприятие уже начали съезжаться журналисты со всех концов страны, все надеются, что прозвучит именно их вопрос.

В их числе - главный редактор пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Пензенскую журналистку узнали сразу же, ведь у нее большой опыт участия в пресс-конференциях президента: она приезжала в столицу 8 раз, из них 5 общалась с главой государства. Ее вопросы во всех случаях касались пенсий.

13 декабря в новостной программе на первом канале Юлия Измайлова дала интервью корреспонденту.

«Читают в основном пенсионеры. И пенсионеры, конечно же, очень любят читать про прибавки, узнавать про индексации пенсий. И президент, как я заметила, каждую пресс-конференцию все-таки старается обратить внимание на эту тему», - рассказала журналистка.

Во время пресс-конференции в 2021 году Измайлова спросила, планируется ли компенсировать пенсионерам разницу между инфляцией и индексацией выплат, ведь «цены растут быстрее».

«Я с вами полностью согласен - мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - ответил тогда Владимир Путин.

Сама Юлия Измайлова отметила, что на пресс-конференции важно получить удобное место. Для этого необходимо приехать задолго до начала мероприятия. Кроме того, одна из составляющих успеха - одежда.

«Девушки многие, когда увидели (я фотографии выкладываю в интернете), задали мне вопрос: «А почему ты не в красном? Ты же два года подряд в красном была, выделялась». Но я рассчитала этот момент. Все начали приезжать в красном, поэтому сидеть в середине зала в красном было бы, наверное, неправильно, поэтому я в зеленом костюме. И, видите, президент сказал: девушка в зеленом», - поясняла она.

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Источник — фото Юлии Измайловой
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