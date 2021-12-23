Путин ответил на вопрос пензенской журналистки о пенсиях

23.12.2021 | 15:57

В четверг, 23 декабря, в конце итоговой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина глава государства предоставил слово пензенской журналистке Юлии Измайловой.

Главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» по традиции спросила про пенсии.

«Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного выше инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась она.

«Я с вами полностью согласен, мы не должны об этом забывать. Правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем.

В следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выравнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и в целом силовых структурах, это должно коснуться и пенсии военнослужащих», - ответил Владимир Путин.

По уточнению самой Юлии Измайловой, это пятый ее вопрос о пенсиях на пресс-конференциях Президента РФ разных лет.