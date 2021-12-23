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Общество

Путин ответил на вопрос пензенской журналистки о пенсиях

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В четверг, 23 декабря, в конце итоговой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина глава государства предоставил слово пензенской журналистке Юлии Измайловой.

Главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» по традиции спросила про пенсии.

«Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного выше инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась она.

«Я с вами полностью согласен, мы не должны об этом забывать. Правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем.

В следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выравнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и в целом силовых структурах, это должно коснуться и пенсии военнослужащих», - ответил Владимир Путин.

По уточнению самой Юлии Измайловой, это пятый ее вопрос о пенсиях на пресс-конференциях Президента РФ разных лет.

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Гость||

Позорище.

Гость||

Не Путин. Она.

Гость||

Здравствуй,жопа,Новый Год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем
только подождите еще лет 20))

Гость||

Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного выше инфляции, цены растут быстрее

Так кто на ком стоял?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о уточнению самой Юлии Измайловой, это пятый ее вопрос о пенсиях на пресс-конференциях Президента РФ разных лет.
То есть она еще и гордится этим?

Гость||

Не стали отходить от традиции, предоставили слово сами знаете кому. Естественно Измайловой, это уже вошло в предновогоднюю традицию, как "Ирония судьбы, с паром " разумеется.

Гость||

Почему *глава региона* предоставил слово?

Гость||

Юля молодец! А местное болото в бессильной злобе изрыгает желч на обоссанный и просоленный диван.

Гость||

Гость писал(a):

Юля молодец!
в чем молодец?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного выше инфляции, цены растут быстрее.
Что? Это ниже инфляции, она больше меньше не различает?

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

До сих пор нам в целом удавалось это

> сделать, и мы обязательно это сделаем

только подождите еще лет 20))

Комментарий иноагента

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

о уточнению самой Юлии Измайловой, это

> пятый ее вопрос о пенсиях на пресс-конференциях Президента РФ разных

> лет.

То есть она еще и гордится этим?

А ты гордишься тем что ходишь на все митинги Навального.

Гость||

В правительстве премии не забыли к новому году а пенсионеры утритесь

Гость||

Гость писал(а):

> В правительстве премии не забыли к новому году а пенсионеры утритесь

Комментарий иноагента

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Имя: Гость
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