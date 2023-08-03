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Общество

В Пензенской области обсудили безопасность дорожного движения

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Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Александр Гальдин принял участие в совещании, посвященном безопасности дорожного движения. Оно прошло в четверг, 3 августа, в региональном правительстве под председательством главы кабинета министров Николая Симонова.

Александр Гальдин выступил при обсуждении нескольких вопросов. Он рассказал о наказании перевозчиков, обслуживающих регулярные маршруты при отсутствии карт маршрута. Теперь инспекторы Ространснадзора могут задерживать транспортное средство за такое нарушение. Соответствующий закон вступил в силу 24 июня 2023 года.

Заместитель руководителя управления доложил, что процент оснащения местных автобусов аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» составляет всего 50%. Не установившим ее перевозчикам вынесены предостережения.

Также он обратил внимание, что в некоторых регионах округа (Татарстане и Башкортостане) администрированием и вынесением штрафов по материалам с автоматических пунктов весогабаритного контроля занимаются в местных центрах автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Ространснадзора. В ближайшее время такая практика будет внедрена в Пермском крае. Александр Гальдин внес предложение, чтобы правительство Пензенской области рассмотрело возможность создания ЦАФАП в регионе.

Он рассказал и том, какая работа ведется с международными перевозчиками. «Каждый выписанный им штраф находится на контроле. Достигнута договоренность с миграционной службой, которая закрывает въезд в страну в случае неуплаты. Действует принцип неотвратимости наказания», - подчеркнул Александр Гальдин.

Пензенская область три года назад первой в стране начала применять такой метод работы с международными перевозчиками-должниками.

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Источник — фото pnzreg.ru
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