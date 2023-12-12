В Пензенской области растет число заразившихся коронавирусом

12.12.2023 | 21:31

В Пензенской области за неделю, с 4 по 10 декабря, зарегистрировали 425 случаев коронавируса - на 95 (28,7%) больше, чем за предыдущую неделю.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Медики госпитализировали 115 заразившихся, выписали 40 пациентов. За семь дней зафиксировали 4 смерти от COVID-19.

Доминирующим в области по-прежнему является штамм «омикрон». Чаще всего передача происходит в семье или через близкое окружение.

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в управлении.

Во вторник, 12 декабря, замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге заявила, что детей среди заразившихся коронавирусом немного.

«Заболевание протекает легко, кроме лиц группы риска», - отметила замминистра.