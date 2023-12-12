Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|23:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области растет число заразившихся коронавирусом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за неделю, с 4 по 10 декабря, зарегистрировали 425 случаев коронавируса - на 95 (28,7%) больше, чем за предыдущую неделю.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Медики госпитализировали 115 заразившихся, выписали 40 пациентов. За семь дней зафиксировали 4 смерти от COVID-19.

Доминирующим в области по-прежнему является штамм «омикрон». Чаще всего передача происходит в семье или через близкое окружение.

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в управлении.

Во вторник, 12 декабря, замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге заявила, что детей среди заразившихся коронавирусом немного.

«Заболевание протекает легко, кроме лиц группы риска», - отметила замминистра.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте