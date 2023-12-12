В Пензенскую область официально пришел грипп

12.12.2023 | 10:32

В течение последней недели в Пензенской области зарегистрировали 29 случаев гриппа. Об этом заявила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева во вторник, 12 декабря, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

По ее словам, сейчас распространяются самые разные инфекции, подняли голову так называемые детские.

За последнюю неделю зафиксировано свыше 4 000 случаев ОРВИ, более 16% пациентов - дети (в основном 14 лет и старше). Максимальное число заболевших в Пензе, Кузнецке, Башмаковском, Нижнеломовском, Мокшанском районах.

Также уже 29 раз поставлен диагноз «грипп». В 26 случаях тип не определен, в двух это A подтипа H3N2. «Грипп B пока не регистрировали», - уточнила Марина Воробьева.

Среди заболевших - и взрослые, и дети. Никто из них не был привит.

Кроме ОРВИ и гриппа, в регионе есть корь, коклюш, ветряная оспа, микоплазменная пневмония, коронавирус. Последний сейчас подрастает. «Детей среди заболевших ковидом немного, превалирующий штамм - омикрон, то есть заболевание протекает легко, кроме лиц группы риска», - рассказала замминистра.

Что касается микоплазменной пневмонии, то ее всплески происходят раз в 7-10 лет. «В основном нетяжело протекает, в основном амбулаторные случаи. Взрослые тоже заболевают, но больше это подростки, молодые люди», - сообщила Марина Воробьева. Из опыта прошлых лет она вспомнила, как обследовали целые классы и находили двустороннюю пневмонию у детей без клиники (без кашля и температуры).