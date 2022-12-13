Названы благоприятные дни для покупки елки

13.12.2022 | 11:59

Покупать натуральную елку лучше всего в двадцатых числах декабря. Новогоднее дерево, приобретенное раньше, осыплется в разгар праздников.

О том, на что нужно обращать внимание при покупке зеленой красавицы, РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты советуют выбирать дерево с одной макушкой и гибкими ветвями. Ствол должен быть ровным и толстым, елка с тонким стволом долго не простоит.

При покупке порекомендовали ударить дерево стволом о землю или слегка потрясти. Если иголки осыпаются, это плохой признак.

Хвоя должна быть насыщенного изумрудного цвета, эластичная, крепко держаться на ветвях. В Роспотребнадзоре порекомендовали растереть несколько хвоинок в пальцах.

«У хорошей ели должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева», - отметили специалисты.

В Пензе уже открылись первые елочные базары. Всего в областном центре будут работать 78 точек. Стоимость сосны составит от 400 рублей за метр.