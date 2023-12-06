В Пензе замерили толщину льда в месте скопления рыбаков

В Пензенской области, несмотря на неустойчивость погоды, заледеневшие водоемы привлекают любителей рыбалки, детей и людей, желающих сократить путь. Но неоправданный риск может привести к трагедии. В связи с этим горожан призывают быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.
Во вторник, 5 декабря, представители управления по делам ГОЧС и администрации Железнодорожного района провели рейд в районе затона старого русла Суры рядом с улицей Зарубина.
«Муниципальные служащие замерили толщину льда. Она составила 10 сантиметров. Всем, кто находился на льду, вручили памятки с правилами безопасности, инструкции по оказанию первой помощи при провалах под лед с указанием телефонов экстренных служб», - рассказали в Железнодорожной администрации.
Ранее пензенцев предупредили о штрафах за выход или выезд на неокрепший лед. Наказывать рублем будут до 10 декабря, если толщина корки менее 7 см.
Признаки тонкого льда ранее перечислили в МЧС:
- молочно-мутный цвет, ноздреватая и пористая структура - такой обрушивается без потрескивания;
- слой снега (маскирует полыньи, замедляет рост покрова);
- растущие камыши, тростник, другие водные растения (там толщина покрова всегда меньше).
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