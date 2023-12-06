В Пензе замерили толщину льда в месте скопления рыбаков

06.12.2023 | 11:09

В Пензенской области, несмотря на неустойчивость погоды, заледеневшие водоемы привлекают любителей рыбалки, детей и людей, желающих сократить путь. Но неоправданный риск может привести к трагедии. В связи с этим горожан призывают быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.

Во вторник, 5 декабря, представители управления по делам ГОЧС и администрации Железнодорожного района провели рейд в районе затона старого русла Суры рядом с улицей Зарубина.

«Муниципальные служащие замерили толщину льда. Она составила 10 сантиметров. Всем, кто находился на льду, вручили памятки с правилами безопасности, инструкции по оказанию первой помощи при провалах под лед с указанием телефонов экстренных служб», - рассказали в Железнодорожной администрации.

Ранее пензенцев предупредили о штрафах за выход или выезд на неокрепший лед. Наказывать рублем будут до 10 декабря, если толщина корки менее 7 см.

Признаки тонкого льда ранее перечислили в МЧС:

- молочно-мутный цвет, ноздреватая и пористая структура - такой обрушивается без потрескивания;

- слой снега (маскирует полыньи, замедляет рост покрова);

- растущие камыши, тростник, другие водные растения (там толщина покрова всегда меньше).