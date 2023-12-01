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Общество

В Пензенской области усилят охрану деревьев хвойных пород

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В преддверии празднования Нового года в Пензенской области по традиции усилят охрану деревьев хвойных пород. Такое распоряжение 28 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования поручено во взаимодействии с правоохранителями в период с 10 по 31 декабря организовать патрулирование лесных участков, где возможны незаконные рубки.

Также необходимо вести разъяснительную работу через СМИ, доносить информацию об ответственности за спиливание деревьев.

В Пензе с 1 декабря разрешена торговля елками и соснами в специально отведенных местах. Как правило, предприниматели выходят на улицы с 10-го числа. Новогодние красавицы будут стоить от 800 рублей за 1,3-1,5 метра.

С полным списком адресов елочных рынков можно ознакомиться здесь. Также, утверждает мэрия, деревце можно купить со скидкой.

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