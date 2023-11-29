Новогоднюю елку на площади Ленина украсят абашевской игрушкой

29.11.2023 | 10:45

Главная елка Пензы на площади Ленина в этом году будет выглядеть по-особому. На ее искусственной хвое появятся новые украшения - абашевские игрушки. Об этом рассказал глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

«Поручил управлению культуры добавить в оформление елки элементы в стиле абашевской керамики», - сообщил он.

Созданием украшений будут заниматься юные художники города, ставшие лучшими по итогам различных конкурсов. Они распишут заготовки.

Повесить игрушки на елку планируют в начале декабря.

Тем временем специалисты уже водрузили на праздничное дерево звезду и украсили его золотыми шарами. На площади появились числовые инсталляции и светодиодные елочки разной высоты.