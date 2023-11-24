На площади Ленина начали монтировать числовые инсталляции

24.11.2023 | 14:19

На площади Ленина в Пензе началась сборка числовых новогодних инсталляций «2024». Работы ведутся сразу в двух направлениях - от улиц Московской и Кирова.

Напротив сквера «Копилка пословиц» цифры уже стоят в полный рост, со стороны сквера Славы конструкции собраны наполовину.

Ранее сообщалось, что на изготовление двух четверок для числовых новогодних инсталляций потратили 663 520 рублей. По документам, цифры должны были доставить на площадь в срок до 10 декабря.

До этой же даты необходимо было привезти в центр города элементы, оставшиеся с прошлого года (202), их монтаж обошелся в 132 388 рублей.

Накануне рабочие приступили к украшению главной городской елки - 25-метровой искусственной сосны, ее каркас уже собран. Также на площади появились светодиодные елочки разной высоты.