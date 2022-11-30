Общество

На площади Ленина начали собирать домик Деда Мороза

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Новогодний конструктор, или Как собрать домик Деда Мороза. На площадь Ленина привезли десятки бревен, из которых должны смонтировать пензенскую резиденцию зимнего старца. Начальник бригады периодически смотрит в телефон, там изображение конструкции.

«Много деталей. Часов за пять мы ее разобрали, и завтра, я думаю, под крышей она уже будет», - рассказал начальник бригады Рамиль.

Перед тем как срубовую конструкцию везти в центр города, ее подкрасили, привели в порядок элементы. Все-таки здесь будет вести прием любимец детворы Дед Мороз.

В декабре 2021-го домик открыли ребята в компании зимних героев.

Расписание работы резиденции этой зимой вывесят, как только домик соберут и украсят. Параллельно преображается главная городская елка. Металлическая конструкция покрывается пушистыми веточками.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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