На площади Ленина начали собирать домик Деда Мороза

30.11.2022 | 18:38

Новогодний конструктор, или Как собрать домик Деда Мороза. На площадь Ленина привезли десятки бревен, из которых должны смонтировать пензенскую резиденцию зимнего старца. Начальник бригады периодически смотрит в телефон, там изображение конструкции.

«Много деталей. Часов за пять мы ее разобрали, и завтра, я думаю, под крышей она уже будет», - рассказал начальник бригады Рамиль.

Перед тем как срубовую конструкцию везти в центр города, ее подкрасили, привели в порядок элементы. Все-таки здесь будет вести прием любимец детворы Дед Мороз.

В декабре 2021-го домик открыли ребята в компании зимних героев.

Расписание работы резиденции этой зимой вывесят, как только домик соберут и украсят. Параллельно преображается главная городская елка. Металлическая конструкция покрывается пушистыми веточками.