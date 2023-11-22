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Общество

Более 100 бессоновцев оказались в изоляции из-за кори

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В Бессоновском районе корь подозревают у 7 человек. Данные на 20 ноября привел в среду, 22-го числа, региональный минздрав.

Заболевших выявили во время подворных обходов и подчищающей иммунизации против кори. Инфекцию подозревают у 2 взрослых и 5 детей. Всех пациентов направили в инфекционный стационар.

«По очагу учтено 107 контактных, за всеми установлено медицинское наблюдение, проводятся противоэпидемические мероприятия», - сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

При появлении клинических признаков кори контактных госпитализируют.

Ранее сообщалось, что в Бессоновском районе хотят ввести карантин по кори. Заболевших выявили в селах Грабово и Вазерки.

В районе до ликвидации очага заболевания рекомендуется отказаться от проведения досуговых, физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, выставок и так далее. Местным жителям стоит надевать маски при посещении мест скопления людей.

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