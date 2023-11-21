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Общество

Пензенцам подробно рассказали о строительстве развязки на ГПЗ

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Во вторник, 21 ноября, депутат Пензенской гордумы от фракции «Единая Россия» Николай Кузяков и начальник Управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев встретились с активными горожанами.

Речь шла о строительстве развязки в микрорайоне ГПЗ, на пересечении улиц Измайлова и Антонова. Планируется, что после ввода объекта в эксплуатацию дороги в этом районе разгрузятся. Основное строительство начнется в 2024 году, а подготовка идет уже сейчас.

Разговор оказался содержательным. Николай Кузяков поблагодарил за инициативу неравнодушных граждан.

«Развязка строится по проекту «Безопасные качественные дороги». Есть много нюансов, которые горожане хотят обсудить с представителями власти. Так, улицу Ново-Казанскую мы планируем разгрузить, чтобы можно было беспрепятственно заехать на развязку. Нужно убрать знак «Поворот направо», иначе люди не смогут выехать на кольцо. Также будут перенесены два пешеходных перехода - они станут ближе друг к другу. Также нужно рассмотреть вопрос поворота с улицы Измайлова на Ново-Казанскую. Думаю, что город примет верное решение», - рассказал депутат.

Вадим Астафьев с документами в руках подробно объяснил, как будет организовано движение на новом кольце, кто будет иметь приоритет, где будут расположены знаки и пешеходные переходы.

«Понятно, всем хочется, чтобы в городе сразу стало лучше. Но все реализуется поэтапно. Сделаем развязку - приступим к следующему этапу», - пояснил он.

Начальник УКСа добавил, что с чертежами можно ознакомиться в управлении капитального строительства (ул. Володарского, 42). По его словам, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о размещения проекта строительства развязки в интернете, чтобы у каждого горожанина была возможность ознакомиться с подробным планом.

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