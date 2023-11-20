«Неправильный» светофор в Гидрострое перенесли

Светофор, недавно установленный рядом с ТЦ «Слава» в Гидрострое, все же признали не соответствующим правилам.
Ранее утверждалось, что с ним все в порядке.
Об объекте, который прячется за столбом и не виден пешеходам, горожане рассказали в начале ноября. Свои обращения они оставили на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».
«Пешеходный светофор на стороне магазина «Слава» спрятали за столбом, его не видно со стороны магазина «Гидростроевский». Люди бегут через дорогу, думая, что светофора нет. У меня по этому факту появилось сомнение в правильности установки этого светофора», - высказалась пензячка.
Она предложила перенести светофор на 20-25 сантиметров влево.
На обращение ответил представитель регионального правительства. Он сообщил, что светофор установлен «согласно правилам организации дорожного движения», однако затем пообещал горожанам: на место отправится ответственный специалист «для мониторинга дорожной ситуации».
В понедельник, 20 ноября, в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от регионального минстроя. Ведомство отчиталось: жалобы пензенцев услышали.
«Светофор был перенесен на новый столб. Старая опора будет демонтирована до конца месяца, чтобы не загораживала светофорный объект», - отметил представитель минстроя.
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