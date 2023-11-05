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Общество

Новый светофор на Гидрострое спрятали от пешеходов

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Пензячки Татьяна и Ольга обратили внимание городских властей на то, что недавно установленный светофор для пешеходов рядом с ТЦ «Слава» представляет опасность.

Объект прячется за столбом, горожане его не видят и идут на красный сигнал.

«Вот сейчас ремонтируют развязку в Гидрострое, и опять пошло что-то не так. Пешеходный светофор на стороне магазина «Слава» спрятали за столбом, его не видно со стороны магазина «Гидростроевский». Люди бегут через дорогу, думая, что светофора нет. У меня по этому факту появилось сомнение в правильности установки этого светофора», - высказалась Татьяна на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Женщину поддержала горожанка Ольга.

«Люди не видят светофора и идут через дорогу, надеясь на то, что преимущество у пешехода. И только перейдя дорогу, видят светофор и понимают, что шли на красный свет. Всего сантиметров 20-25 влево переноса данного светофора решило бы эту проблему. Вам бы не мешало проехать на место и посмотреть», - предложила она.

Пензячкам ответил представитель регионального правительства. Он сообщил, что светофор установлен «согласно правилам организации дорожного движения».

Ответ возмутил подписчиц.

«Видимо, у нас все вопросы решаются с привлечением прокуратуры. Только тогда чиновники соизволят выйти из теплого кабинета и посмотреть на проблему своими глазами. СВЕТОФОР В ГИДРОСТРОЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ТЦ «СЛАВА» УСТАНОВЛЕН НЕ ПО ПРАВИЛАМ. Нет таких правил, чтобы светофор прятать за столб и делать его невидимым», - высказалась Ольга.

Женщина специально сходила к обсуждаемому пешеходному переходу и сделала снимки светофора.

«До 10 ноября на автомобильную дорогу «Пенза - Шемышейка - примыкание к улице Ново-Терновской» состоится выезд ответственного специалиста для проведения мониторинга дорожной ситуации. При обнаружении очагов аварийности будут приниматься меры», - последовал ответ от представителя регионального правительства.

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Источник — фото Ольги Борисовны
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