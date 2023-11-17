В пензенском МРЭО ГИБДД вновь ожидаются перебои электроснабжения

17.11.2023 | 07:41

В пятницу, 17 ноября, с 9:30 до 12:00 в подразделении МРЭО ГИБДД города Пензы вероятны перебои в подаче электроэнергии.

В связи с этим возможны затруднения предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений.

«Всем гражданам, записавшимся на 17 ноября, услуга будет предоставлена», - пообещали в Госавтоинспекции.

Неполадки с электроснабжением в пензенском МРЭО возникают уже не в первый раз.

Такая ситуация складывалась 1 и 2 ноября, из-за чего автомобилисты не могли зарегистрировать машины или получить водительские права.