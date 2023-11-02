В Пензе МРЭО ГИБДД пока не предоставляет услуги водителям

В пензенском МРЭО ГИБДД неполадки с электроснабжением. В связи с этим приостановлено оказание государственных услуг автомобилистам.
Об этом в четверг, 2 ноября, предупредили в УГИБДД УМВД России по области.
Электричества в МРЭО также не было и 1-го числа.
«Государственные услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений, осуществляться не будут до устранения неполадок», - сообщили в Госавтоинспекции.
Пензенцы, которые записались на 2-е число, смогут получить услуги после возобновления электроснабжения.
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