В Пензе МРЭО ГИБДД пока не предоставляет услуги водителям

02.11.2023 | 09:22

В пензенском МРЭО ГИБДД неполадки с электроснабжением. В связи с этим приостановлено оказание государственных услуг автомобилистам.

Об этом в четверг, 2 ноября, предупредили в УГИБДД УМВД России по области.

Электричества в МРЭО также не было и 1-го числа.

«Государственные услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений, осуществляться не будут до устранения неполадок», - сообщили в Госавтоинспекции.

Пензенцы, которые записались на 2-е число, смогут получить услуги после возобновления электроснабжения.