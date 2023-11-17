На четверки для инсталляций в Пензе потратят более полумиллиона

17.11.2023 | 09:33

В Пензе на изготовление двух четверок для числовых новогодних инсталляций потратят 663 тысячи 520 рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком услуги, как обычно, выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Оплата будет производиться за счет субсидии из городского бюджета.

Согласно документам, цифры должны доставить на площадь Ленина до 10 декабря.

К этой же дате должны появиться оставшиеся с прошлого года цифры (202), их монтаж обойдется в 132 тысячи 388 рублей.

Договоры на поставку четверок и установку инсталляций целиком парк заключил с одной и той же фирмой.

Как правило, конструкции ставят на площади Ленина со стороны Московской и со стороны улицы Кирова, но в прошлом году смонтировали лишь одну - напротив сквера «Копилка пословиц». Цифра 3 обошлась городскому бюджету в 301 тысячу 600 рублей.

В 2024-м световых объектов снова будет два.