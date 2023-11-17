На четверки для инсталляций в Пензе потратят более полумиллиона

В Пензе на изготовление двух четверок для числовых новогодних инсталляций потратят 663 тысячи 520 рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Заказчиком услуги, как обычно, выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Оплата будет производиться за счет субсидии из городского бюджета.
Согласно документам, цифры должны доставить на площадь Ленина до 10 декабря.
К этой же дате должны появиться оставшиеся с прошлого года цифры (202), их монтаж обойдется в 132 тысячи 388 рублей.
Договоры на поставку четверок и установку инсталляций целиком парк заключил с одной и той же фирмой.
Как правило, конструкции ставят на площади Ленина со стороны Московской и со стороны улицы Кирова, но в прошлом году смонтировали лишь одну - напротив сквера «Копилка пословиц». Цифра 3 обошлась городскому бюджету в 301 тысячу 600 рублей.
В 2024-м световых объектов снова будет два.
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