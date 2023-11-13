Подтверждены данные о смене главы Управления образования Пензы

13.11.2023 | 11:55

Понедельник, 13 ноября, станет последним рабочим днем Аллы Марковой в должности начальника Управления образования Пензы. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в городской администрации.

«Исполнение обязанностей начальника будет возложено на заместителя Елену Петросову», - уточнили в мэрии.

Ранее стало известно, что Маркову избрали новым председателем Пензенской областной организации профсоюза образования. Делегаты поддержали ее кандидатуру единогласно.

Алла Маркова возглавляла управление образования почти два года - с января 2022-го, до этого она являлась первым заместителем министра образования региона, а в переходный период (после увольнения Александра Воронкова и до назначения Алексея Комарова) исполняла обязанности руководителя минобра.

Ее предшественниками на посту начальника управления были Лилия Чащина и Юрий Голодяев.