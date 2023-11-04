В Сурском водохранилище поселились 2,5 тысячи маленьких сазанов

04.11.2023 | 15:40

В Пензенское водохранилище выпустили молодь сазана. Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства в пятницу, 3 ноября.

2,5 тысячи мальков выращены в Самарской области. Их запустили в водоем для компенсации ущерба водным ресурсам, нанесенного Управлением капитального строительства Пензы. Именно за счет средств УКСа сазаны появились в водохранилище.

Это не первое мероприятие по зарыблению самого большого водоема области. В него уже несколько раз запускали мальков краснокнижной стерляди. В последний раз новоселами стали почти 10 тысяч особей.

17 октября специалисты минлесхоза выпустили 52 тысячи мальков-сеголеток толстолобика, выращенных в Колышлейском районе.

Молодые сазаны в водохранилище появились в этом году впервые, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.