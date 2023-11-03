В Пензенской области отменили массовые мероприятия

03.11.2023 | 13:30

В Пензенской области, как и по всей стране, в субботу, 4 ноября, начнутся длинные выходные - к ним прибавился День народного единства. Однако митинга, приуроченного к празднику, не будет, массовые мероприятия в регионе отменены.

Об этом в пятницу, 3-го числа, сообщила на брифинге по очагу кори в Пензенском районе заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

«Массовые мероприятия в Пензенской области отменены вообще в связи с тем, что идет рост заболеваемости и ковидом, и ОРВИ, и в том числе очаг кори распространяется. И плюс к этому еще в свете предыдущих событий в Махачкале. То есть здесь совместные такие мероприятия для сбережения здоровья и жизни наших граждан», - пояснила она.

В Пензенском районе корь подозревают у 15 человек, из них 12 лежат в КИМе, 3 находятся дома на амбулаторном лечении. Все они не были привиты либо получили вакцину только 1 раз. Случаи зафиксированы в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшие разного возраста, среди них 2 ребенка младше года.

«Корь - заболевание, которое продолжает распространяться, завозят его из разных регионов. Это и Саратов, и Чувашия, и Нижний Новогород, и Ульяновская область», - констатировала Марина Воробьева.