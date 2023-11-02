Перекрытие улицы Попова не повлияет на маршрут троллейбусов

02.11.2023 | 18:07

3 и 4 ноября, когда улицу Попова в Пензе закроют для проезда из-за укладки финишного слоя асфальта, схемы движения общественного транспорта не изменятся.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Троллейбусы № 8 и микроавтобусы № 5 продолжат курсировать как обычно, в том числе по улице Попова.

Небольшие изменения затронут только маршрут № 33: машины будут поворачивать с Окружной на улицу Мира, затем - на Ленинградскую, Попова, в обратном направлении - по старой схеме.

Улица Попова, которую ремонтируют с середины сентября, закрывается с 7:00 пятницы, 3 ноября, до 19:00 субботы, 4 ноября.