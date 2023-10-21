В Пензенской области отменили режим повышенной готовности

21.10.2023 | 14:38

В Пензенской области прохладная и дождливая погода стала причиной отмены режима повышенной готовности.

Соответствующее постановление губернатора от 20 октября размещено на сайте правительства региона.

Режим повышенной готовности был введен 27 сентября. Причиной стали высокие температуры и отсутствие осадков. Высокая пожарная опасность леса сохранялась даже в первой декаде октября.

Теперь необходимость в этой мере отпала: метеорологическая обстановка в регионе стабилизировалась.

«Отменить на территории Пензенской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в документе.