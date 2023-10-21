Пензячка просит оплачивать безглютеновое питание больных детей

21.10.2023 | 15:08

Вопрос о школьном питании детей, страдающих целиакией, подняла на странице губернатора подписчица Екатерина М.

Целиакия (глютеновая энтеропатия) - это аутоиммунное заболевание тонкой кишки, характеризующееся непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков. Пензячка напомнила, что для поддержания здоровья пациентов необходимо строгое соблюдение безглютеновой диеты, а это очень дорого. В случае нарушения режима питания высок риск развития других заболеваний (сахарного диабета, аутоиммунного гепатита, тиреоидита), а также возрастает вероятность онкологических заболеваний.

«Наши дети лишены бесплатного питания в школе (1-4-й класс), так как обеспечить «чистоту» от глютена невозможно. При питании блюдами домашнего приготовления отсутствует механизм компенсации (денежной или в виде набора продуктов), ведь все ученики начальной школы должны быть обеспечены питанием за счет бюджета. Нашим детям недоступен отдых в оздоровительных лагерях по той же причине», - изложила мать больного ребенка суть проблемы.

Она указала, что в Саратовской, Ленинградской, Челябинской, Вологодской, Новосибирской областях введены ежемесячные выплаты, на которые родители обеспечивают больным детям нужный рацион. В Свердловской области помощь оказывается в виде обеспечения безглютеновой мукой.

«По данным Минздрава, в Пензенской области стоят на учете 10 детей с целиакией, однако мне известны 13 семей с такими детьми. И мы надеемся, что нас услышат и поймут, как тяжело растить ребенка, для которого все, что продается в магазине, кафе, столовых и т. д., запрещено. А лицензированные безглютеновые продукты найти очень тяжело», - пожаловалась пензячка.

Ответ пришел из правительства Пензенской области. В нем говорится, что дети, нуждающиеся в лечебном и диетическом питании, могут употреблять готовые домашние блюда.

«Для организации питания детей с пищевыми особенностями необходимо, чтобы родители или законные представители обратились к руководителю образовательной организации, предоставили медицинский документ (рекомендации врача) и написали заявление», - говорится в сообщении.

Однако такой ответ не устроил автора обращения. Больные дети действительно питаются блюдами домашнего приготовления. Однако затраченные деньги никто не компенсирует.

«Все дети с 1-го по 4-й класс имеют право на бесплатное питание за счет бюджета. Получается, права наших детей нарушены, так как компенсация за неиспользованное питание (денежная или в виде набора продуктов) отсутствует. Ежемесячное пособие могло бы частично решить эту проблему. Обеспечить 10 человек ежемесячным пособием 5 000 рублей реально», - считает Екатерина.

Ранее проблемами детей с пищевыми особенностями, страдающих другим редким заболеванием - фенилкетонурией, заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что в Кузнецке и Бессоновском районе не разработано меню для таких воспитанников. Виновных привлекли к ответственности.