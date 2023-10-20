Названа причина установки светофора на Кураева-Володарского

20.10.2023 | 20:23

Обоснована необходимость установки светофора на пересечении улиц Володарского и Кураева в Пензе. Причину озвучил начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов.

Дело в том, что в ближайшее время планируется расширить прокол под железнодорожными путями рядом с Бакунинским мостом.

«На время ремонтных работ многим автомобилистам направление движения придется поменять. Предполагается, что большая часть из них двинется с Измайловского моста по улице Кураева. Чтобы разграничить потоки движения в будущем, и был поставлен светофор на Володарского», - процитировал его заместитель председателя гордумы Юрий Зиновьев в своем Telegram-канале.

Однако, по мнению депутатов, необходимо искать другие пути решения проблемы, потому что водители столкнулись с заторами, также может увеличиться число аварий.

«Принято решение пока светофор на указанной улице поставить на мигающий режим», - заключил Юрий Зиновьев.