Пензенские призывники отправились к месту службы

17.10.2023 | 11:00

Во вторник, 17 октября, часть пензенских призывников со сборного пункта отправились к месту службы. Напутствие им дал губернатор Олег Мельниченко.

«Сейчас достаточно непростое время. Идет проведение специальной военной операции. Помните, что на передовой воюют ваши старшие братья и отцы, на вас же возложена другая очень важная миссия - вы держите тыл. Желаю всем хорошей службы, новых боевых товарищей, а также через год вернуться домой живыми и здоровыми!» - обратился он к молодым людям.

Всего ряды вооруженных сил осенью 2023 года пополнят около 1 100 жителей Пензенской области. Первые 35 новобранцев поедут в 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду (Московская область) и 32-й инженерно-саперный полк (Краснодарский край), сообщили в региональном правительстве.

Ранее военный комиссар области Андрей Сурков также уточнял, что тех, кто станет срочниками в осенний призыв, в зону СВО не отправят. Они будут нести службу в частях по всей России - кроме имеющих право отдавать долг Родине рядом с домом.

«Остальные равномерно распределяются по Российской Федерации, но основная часть идет в Центральный военный округ, потому что у нас есть непосредственное подчинение. И лучшие кадры отбираются в сухопутные войска Центрального военного округа», - пояснил Сурков.

Около 15 человек должны направиться в Президентский полк.