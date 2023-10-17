Сетевое издание|18+|Вторник|17 окт 2023|12:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские призывники отправились к месту службы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 17 октября, часть пензенских призывников со сборного пункта отправились к месту службы. Напутствие им дал губернатор Олег Мельниченко.

«Сейчас достаточно непростое время. Идет проведение специальной военной операции. Помните, что на передовой воюют ваши старшие братья и отцы, на вас же возложена другая очень важная миссия - вы держите тыл. Желаю всем хорошей службы, новых боевых товарищей, а также через год вернуться домой живыми и здоровыми!» - обратился он к молодым людям.

Всего ряды вооруженных сил осенью 2023 года пополнят около 1 100 жителей Пензенской области. Первые 35 новобранцев поедут в 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду (Московская область) и 32-й инженерно-саперный полк (Краснодарский край), сообщили в региональном правительстве.

Ранее военный комиссар области Андрей Сурков также уточнял, что тех, кто станет срочниками в осенний призыв, в зону СВО не отправят. Они будут нести службу в частях по всей России - кроме имеющих право отдавать долг Родине рядом с домом.

«Остальные равномерно распределяются по Российской Федерации, но основная часть идет в Центральный военный округ, потому что у нас есть непосредственное подчинение. И лучшие кадры отбираются в сухопутные войска Центрального военного округа», - пояснил Сурков.

Около 15 человек должны направиться в Президентский полк.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте