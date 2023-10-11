На посадку леса в Пензенскую область приедет Газманов

В Шемышейском районе ждут приезда известного эстрадного певца Родиона Газманова. В пятницу, 13 октября, он примет участие в акции «Сохраним лес».
42-летний сын Олега Газманова решил внести свой вклад в лесовосстановление Пензенской области.
«Планируется провести посадку лесных культур на площади 1,5 га, высадить около 7 тысяч сеянцев сосны обыкновенной», - сообщил региональный минлесхоз в своем telegram-канале.
Мероприятие начнется в 11:00.
Осенью 2022-го в рамках акции «Сохраним лес» в Пензенской области должны были высадить 50 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 36 га. Аналогичные мероприятия проходят ежегодно с конца августа по ноябрь на всей территории РФ.
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