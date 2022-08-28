Жителям Пензенской области предложили сохранить лес

28.08.2022 | 11:45

В Пензенской области осенью проведут акцию «Сохраним лес». Планируется посадить 50 000 сеянцев сосны обыкновенной на площади 36 га.

Мероприятие проходит ежегодно с конца августа по ноябрь на всей территории РФ. В этом году активисты под руководством лесников намерены высадить 80 млн деревьев.

Стать участником акции может каждый желающий.

«Нужно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться в событии, связаться с координатором для уточнения деталей высадки, приехать на место, где вам выдадут необходимый инвентарь», - объяснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2021 году молодой лес высадили в селе Кондоль в Пензенском районе. Там посеяли 100 кг желудей дуба черешчатого на площади 1 га.