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Общество

Пензенец захотел подарить городу зеленых медведей

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Пензенец Игорь сделал администрации областного центра предложение. Он пожелал подарить городу скульптуры из искусственной травы.

Свою идею мужчина изложил на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Игорь назвался художником по фигурам. «У меня есть два медведя: медведица и медвежонок Умка. Медведи - символ «Единой России», - написал он.

Пензенец предложил поставить скульптуры на кольце в Гидрострое и оставил свои координаты для связи.

Администрация отреагировала на сообщение Игоря.

«Спасибо большое! Мы передали Вашу информацию ответственным лицам», - ответили мужчине.

В Пензе уже установили три арт-объекта из искусственной травы. В июне рядом с библиотекой имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей появилась фигура медвежонка с книгой. Бабочка украсила выезд с трассы М-5 на проспект Победы. В апреле арт-объект под названием «Пенза» разместили у аэропорта.

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Источник — фото Игоря Самоучкина
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