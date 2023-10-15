Пензенец захотел подарить городу зеленых медведей

Пензенец Игорь сделал администрации областного центра предложение. Он пожелал подарить городу скульптуры из искусственной травы.
Свою идею мужчина изложил на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Игорь назвался художником по фигурам. «У меня есть два медведя: медведица и медвежонок Умка. Медведи - символ «Единой России», - написал он.
Пензенец предложил поставить скульптуры на кольце в Гидрострое и оставил свои координаты для связи.
Администрация отреагировала на сообщение Игоря.
«Спасибо большое! Мы передали Вашу информацию ответственным лицам», - ответили мужчине.
В Пензе уже установили три арт-объекта из искусственной травы. В июне рядом с библиотекой имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей появилась фигура медвежонка с книгой. Бабочка украсила выезд с трассы М-5 на проспект Победы. В апреле арт-объект под названием «Пенза» разместили у аэропорта.
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