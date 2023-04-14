На улицах Пензы устанавливают арт-объекты из искусственной травы

14.04.2023 | 08:14

В Пензе устанавливают необычные конструкции. Об этом рассказал глава города Александр Басенко в соцсети «ВКонтакте».

«К празднованию 360-летия города устанавливаем уличные арт-объекты из искусственной травы. Первую конструкцию «Пенза» разместили в районе аэропорта. Остается только завершить благоустройство площадки», - написал он.

На странице Басенко представлено три конструкции: одна - в виде признания любви к Пензе, вторая представляет собой медвежонка, третья - бабочку.

Глава города попросил горожан поделиться идеями о том, какие территории можно украсить еще двумя конструкциями.

Один из подписчиков предложил в качестве площадок участки земли у детских поликлиник и Детский парк.