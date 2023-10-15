Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 окт 2023|14:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Дату открытия бани в Ахунах снова перенесли

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Желание пензенцев попариться в октябре в обновленной бане в Ахунах не осуществилось. Сроки открытия объекта остаются неизвестными.

«Очень хочется в баньку в Ахунах! Может, нам ответит правительство Пензенской области? Только не отпиской, а конкретными датами», - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка Галина.

Представитель регионального правительства действительно отреагировал на обращение женщины.

«Проведение внутренних отделочных работ бани № 4 по улице Конструкторской, 12а, продлено до 31 октября 2023 года. После завершения ремонта срок открытия будет определять МУП «Пензенские бани», - сообщил он.

Ранее стало известно, что ремонт бани планируют закончить в конце сентября. Пензенцы рассчитывали попариться в обновленных помещениях уже 1 октября.

Ахунскую баню посещали жители ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для клиентов, многие несущие конструкции пришли в негодность.

Баню закрыли, на ее ремонт направили 10 млн рублей. Кровлю починили еще в начале 2023-го, а затем приступили к обновлению помещений, направив на работы сэкономленные на замене крыши деньги.

Предполагалось, что баня откроется в августе, но этого не произошло из-за задержки поступления финансирования.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте