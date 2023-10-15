Дату открытия бани в Ахунах снова перенесли

15.10.2023 | 13:19

Желание пензенцев попариться в октябре в обновленной бане в Ахунах не осуществилось. Сроки открытия объекта остаются неизвестными.

«Очень хочется в баньку в Ахунах! Может, нам ответит правительство Пензенской области? Только не отпиской, а конкретными датами», - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка Галина.

Представитель регионального правительства действительно отреагировал на обращение женщины.

«Проведение внутренних отделочных работ бани № 4 по улице Конструкторской, 12а, продлено до 31 октября 2023 года. После завершения ремонта срок открытия будет определять МУП «Пензенские бани», - сообщил он.

Ранее стало известно, что ремонт бани планируют закончить в конце сентября. Пензенцы рассчитывали попариться в обновленных помещениях уже 1 октября.

Ахунскую баню посещали жители ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для клиентов, многие несущие конструкции пришли в негодность.

Баню закрыли, на ее ремонт направили 10 млн рублей. Кровлю починили еще в начале 2023-го, а затем приступили к обновлению помещений, направив на работы сэкономленные на замене крыши деньги.

Предполагалось, что баня откроется в августе, но этого не произошло из-за задержки поступления финансирования.