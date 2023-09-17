Пензенцы рассчитывают попариться в ахунской бане 1 октября

17.09.2023 | 09:48

Закончить ремонт в бане № 4 в Ахунах предполагают в конце сентября. Заведение - одно из старейших в Пензе, оно обветшало и закрылось в марте 2022-го.

Судьба бани волнует горожан. Люди часто спрашивают в соцсетях, когда она вновь распахнет свои двери.

«Олег Владимирович, проверьте, пожалуйста, как выполняется ваше поручение о восстановлении функционала бани № 4 в Ахунах! Уже больше года ждем», - обратилась к губернатору на его странице в соцсети «Одноклассники» подписчица Елена.

Ей ответил представитель регионального правительства.

«Управление капитального строительства города проводит работы согласно муниципальному контракту по капитальному ремонту внутренних помещений бани № 4 на улице Конструкторская, 12а. Срок открытия после завершения ремонта определяет МУП «Пензенские бани», - сообщил он.

Согласно ответу, по контракту намечено завершить ремонт помещений к концу сентября.

«Значит, 1 октября попаримся!» - сделала вывод Елена.

Баня в Ахунах обслуживает жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей, многие несущие конструкции пришли в негодность.

На ремонт помывочной направили 10 млн рублей. В начале 2023-го был окончен ремонт кровли. На сэкономленные средства решили обновить помещения. Предполагалось, что баня начнет работать в августе, однако сроки ее открытия затянулись и какое-то время оставались неизвестными.