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Общество

Депутат заявил о целенаправленном затягивании ремонта бани в Ахунах

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На продолжение ремонта муниципальной бани на улице Конструкторской в 2023 году направят 4 млн 400 тысяч. Решение принято депутатами на сессии гордумы в пятницу, 17 февраля.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина объяснила, что в прошлом году на капремонт объекта в Ахунах из бюджета выделялось 10 млн рублей, однако не все средства успели освоить. По закону невостребованные деньги возвращаются в казну, что и произошло. Теперь оставшуюся сумму направили на продолжение работ - запланированных, но не выполненных в 2022-м.

На эти средства должны заменить котел (он будет смешанного типа - и дровяной, и электрический), провести внутреннюю и внешнюю отделку бани, заменить водопроводные и электрические сети, привести в порядок помещения одной помывочной и парной.

«Но этих денег явно недостаточно. Нужны будут средства на ремонт входной группы, фасада», - отметила Ольга Завьялкина.

Многих депутатов заинтересовало, почему не удалось воспользоваться выделенными в 2022 году деньгами и выполнить все намеченное.

Представитель городского управления капитального строительства, выступавшего в качестве заказчика работ, объяснил, что единственным фактором стала нехватка времени. Он подчеркнул, что кровлю ремонтировали вплоть до декабря, а заниматься параллельно отделкой или заменой котла было нельзя по нормам безопасности

На это директор МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец заявил, что работы, по его мнению, затягивались умышленно.

«Баню закрыли в марте, распоряжение губернатора было сделать баню до сентября. Целенаправленно кто-то эти сроки задерживал. У меня вопрос: кто? До сентября ее не сделали, отложили до Нового года, после Нового года мне все клятвенно заявляли, что прямо сразу после праздников начнутся внутренние работы. Сейчас уже февральская сессия! Через месяц - год будет!» - высказался депутат Хомец.

Глава города Александр Басенко ответил, что ремонт должен осуществляться в соответствии с техническим заданием, которое формирует руководитель предприятия, а оно было подписано не сразу.

В заключение темы Виктор Хомец напомнил, что сейчас баня стоит на балансе УКС.

«В сентябре я был назначен и. о. директора МУП «Пензенские бани», с первых же дней начал обращаться к главе Александру Николаевичу Басенко, что нужна модернизация этих бань, на что он мне месяца через два дал ответ: «Да, я с вами согласен, без помощи губернатора нам эту проблему не решить». В итоге мы должны были пойти к губернатору. Я объяснил ему ситуацию и то, по чьей инициативу будет реорганизация в ООО-шку. На это губернатор сказал (я цитирую): «Это социально значимое предприятие и никакой ООО-шки не будет, полностью будет на бюджете». Я готов поднять МУП, но нужно время, нужна модернизация и, самое главное, - желание. Дайте мне время, и я сделаю эти предприятия рентабельными», - заявил депутат.

Учреждение перестало функционировать в марте 2022-го. Экспертиза показала, что некоторые элементы конструкции здания нуждаются в капитальном ремонте. Местным жителям пришлось ездить в другие помывочные, так как в микрорайоне больше нет заведений подобного типа.

В мае 2022 года Александр Басенко предложил депутатам рассмотреть бизнес-план развития МУП «Пензенские бани», который мог бы улучшить положение предприятия и сделать так, чтобы оно приносило прибыль. Он предусматривал приостановку работу бани в Ахунах и открытие прачечной в учреждении на улице Циолковского.

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