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Общество

Названа дата начала отопительного сезона в Заречном

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В Заречном, как и в Пензе, отопление в многоквартирные дома начнет поступать 9 октября. Об этом сообщил глава закрытого города Олег Климанов во вторник, 3-го числа.

«Уважаемые зареченцы, сегодня подписано постановление о начале отопительного сезона. С 4 октября начнем подавать тепло в детские сады, школы», - сообщил он.

В то же время батареи станут горячее в больницах и поликлиниках, в местном технологическом институте, в санатории «Заречье», а еще в «Доме детства», доме ветеранов и учреждениях культуры и спорта.

«Напомню, что на полную отладку системы в многоквартирных домах требуется от 7 до 10 дней. По любым возникающим вопросам по истечении этого срока вы можете обратиться в свою управляющую компанию», - добавил Олег Климанов.

29 сентября глава Заречного во время прямого эфира во «ВКонтакте» ответил на вопросы горожан о начале отопительного сезона. Он рассказал, что на подачу ресурса в образовательные учреждения потребуется один день. Затем в течение недели тепло поступит и во все жилые дома.

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