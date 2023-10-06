Обозначена дата запуска нового троллейбусного маршрута в Пензе

06.10.2023 | 08:29

В Пензе анонсировали запуск нового троллейбусного маршрута № 105. Он соединит Пензу (микрорайон Арбековская Застава) и село Засечное (улица Фонтанная).

Как сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона, планируется, что новый межмуниципальный маршрут начнет работу в третьей декаде октября.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» поставил областному центру 45 троллейбусов. 27 из них уже возят пассажиров, а 18 проходят приемку перед выходом на линию.

Всего для обновления подвижного состава закуплено 90 троллейбусов с автономным ходом. Поставку транспорта предполагается осуществить до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что введение нового троллейбусного маршрута не решит транспортных проблем жителей Гидростроя: машины к ним заезжать не будут.