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Общество

Новый троллейбусный маршрут не решит проблем жителей Гидростроя

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Жители Гидростроя, с большим трудом добирающиеся до Заводского района, надеялись, что ситуацию изменит ввод нового маршрута - от Засечного до Дальнего Арбекова. Но троллейбусы к ним заезжать не будут.

«Никто не подумал про людей, живущих в Гидрострое, из этого района ходит 1 машина по 17-му маршруту до Заводского района из 12, которые раньше ходили, и то по определенному времени и только в будни. Могли бы предусмотреть заезд в Гидрострой, как раньше заезжал 130-й маршрут!!!» - написала пользовательница Татьяна С. на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что схемой движения заезд в Гидрострой новых троллейбусов (они будут курсировать между Городом Спутником и Дальним Арбековом через Заводской район и проспект Победы) действительно не предусмотрен.

Женщине предложили при необходимости добираться до Заводского района с пересадкой.

Одна машина на популярном в Пензе маршруте № 17 осталась с 30 мая. Работать на линии оказалось некому.

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