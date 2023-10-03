Новый троллейбусный маршрут не решит проблем жителей Гидростроя

03.10.2023 | 17:59

Жители Гидростроя, с большим трудом добирающиеся до Заводского района, надеялись, что ситуацию изменит ввод нового маршрута - от Засечного до Дальнего Арбекова. Но троллейбусы к ним заезжать не будут.

«Никто не подумал про людей, живущих в Гидрострое, из этого района ходит 1 машина по 17-му маршруту до Заводского района из 12, которые раньше ходили, и то по определенному времени и только в будни. Могли бы предусмотреть заезд в Гидрострой, как раньше заезжал 130-й маршрут!!!» - написала пользовательница Татьяна С. на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что схемой движения заезд в Гидрострой новых троллейбусов (они будут курсировать между Городом Спутником и Дальним Арбековом через Заводской район и проспект Победы) действительно не предусмотрен.

Женщине предложили при необходимости добираться до Заводского района с пересадкой.

Одна машина на популярном в Пензе маршруте № 17 осталась с 30 мая. Работать на линии оказалось некому.