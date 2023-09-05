В Пензе задумались о судьбе граффити в подземном переходе

05.09.2023 | 16:44

В Пензе подземный переход у завода «Электроприбор» на проспекте Победы готовятся капитально отремонтировать. Однако необходимо решить, что делать с патриотическим граффити на стенах.

Ответить на вопрос предлагается в том числе самим жителям областного центра.

«Сотрудники городского управления культуры сфотографировали со всех ракурсов изображение. В дальнейшем его могут вновь нанести на стены воспитанники художественных школ. Считаете ли вы целесообразным наносить рисунок после укладывания новой плитки? Возможно, предложите другое место для его восстановления?» - поинтересовался у горожан в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

Состояние подземного перехода давно волнует пензенцев. Объект нуждается в ремонте. В июле объявили открытый конкурс на поиск подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта - 25 млн 288 тыс. 576 рублей 80 копеек.

Деньги намерены выделить из областного бюджета.

Техническим заданием предусмотрены следующие виды работ: замена силового кабеля, установка оповещателей «Молния», новых светильников, подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения, устройство наливных полов, облицовка стен плиткой, штукатурка и покраска потолков.

Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад и витражи.