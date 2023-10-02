В Заречном светильники использовали в качестве мишени

В Заречном хулиганы не прекратили расправляться с фонарями. Новые светодиодные светильники разбивают палками, их расстреливают из пневматического оружия.
Фото последствий опубликовали в Telegram-канале. Камера запечатлела разбитые плафоны в зеленой зоне.
«Просим вас бережно относиться к имуществу города! Не стоит разрушать то, что делает нашу жизнь в городе краше, уютнее и комфортнее», - обратились к зареченцам сотрудники предприятия «ЭнергоПромСеть».
Желающим поупражняться в стрельбе посоветовали посещать тир.
В 2019 году хулиганы нанесли городу ущерб в 100 000 рублей. Они разбили более 70 фонарей, 17 их них в зоне отдыха «Лесная», 47 - в «Солнечной».
Ранее сообщалось, что молодые жители ЗАТО портят обновленное городское имущество мгновенно. Они разрисовывают остановочные павильоны, конструкции в центральном парке.
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