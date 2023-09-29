Глава Заречного высказался о старте отопительного сезона

29.09.2023 | 14:52

В пятницу, 29 сентября, глава Заречного Олег Климанов во время прямого эфира во «ВКонтакте» ответил на вопросы горожан о начале отопительного сезона.

«При понижении уличной температуры мы включим отопление. Я думаю, что это произойдет уже, наверное, в конце следующей недели.

Сегодня из новостей узнал, что Пенза планирует начать отопительный сезон с 9 октября, где-то, наверное, так же или на несколько дней раньше и мы подключим наши школы и детсады», - пояснил он.

Олег Климанов уточнил, что на подачу ресурса в образовательные учреждения потребуется один день. Затем в течение недели тепло поступит и во все жилые дома.

В 2022 году отопительный период в Заречном стартовал 13 сентября.

Дата всегда зависит от погоды. Батареи теплеют тогда, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение 5 дней.