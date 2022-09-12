Глава Заречного назвал дату старта отопительного сезона

12.09.2022 | 17:08

Со вторника, 13 сентября, в Заречном стартует отопительный сезон. Об этом заявил глава города Олег Климанов.

«С завтрашнего дня в детских садах, школах, в больнице и поликлиниках Заречного, а также в Доме детства и Доме ветеранов дадим отопление», - написал он на своих страницах в социальных сетях.

Что касается жилого фонда, то в квартирах батареи потеплеют тогда, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов. При резком похолодании ресурс могут подать раньше, так что все будет зависеть от погоды.

«С сегодняшнего дня началось потепление. По прогнозам синоптиков, оно продлится почти две недели. При существующей в городе системе теплоснабжения температура теплоносителя ниже 65 градусов быть не может. Это значит, что в квартирах будет очень жарко. Жители откроют окна и будут топить улицу. Отключить будет уже нельзя, а платить за отопление придется. Учитывая эти обстоятельства, отопление пока не включаем», - объяснил Олег Климанов.

9 сентября отопительный сезон стартовал в Кузнецком и Колышлейском районах Пензенской области, 12-го батареи должны были нагреться в социальных объектах Земетчинского района, а 14-го - Пачелмского. О дате запуска отопления в Пензе пока не сообщалось.