В Пензе могут изменить сроки запуска отопления

29.09.2023 | 14:19

В Пензе готовы к отопительному сезону. Об этом в пятницу, 29 сентября, на сессии гордумы заявил первый заместитель главы администрации Олег Денисов.

Запуск тепла начнется 9 октября. Первыми ресурс получат социальные учреждения, школы, детские сады, медучреждения.

В течение 10 дней с момента пуска коммунальщики должны отрегулировать гидравлический и тепловой режимы.

Однако сроки начала отопительного сезона могут скорректировать. Все зависит от погоды. Так, на следующей неделе синоптики не ожидают похолодания. Вероятно, настоящая осень в Пензу придет в 10-х числах октября.

Согласно правилам, подачу тепла начинают тогда, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение 5 дней.