В Кузнецке запустят электросирены и громкоговорители

07.09.2023 | 10:02

В четверг, 7 сентября, в Кузнецке проверят систему оповещения. Об этом сообщили в управлении по делам ГО ЧС города.

Чтобы протестировать установленное оборудование, специалисты запустят электросирены и громкоговорители.

Продолжительность сигнала составит 20 секунд.

Кузнечан попросили быть внимательными и не поддаваться панике.

Аналогичная проверка ожидается и в Пензе. Ориентировочно запуск намечается в промежутке с 10:00 до 13:00, продолжительность сигнала не превысит 20 секунд.