В Кузнецке запустят электросирены и громкоговорители

В четверг, 7 сентября, в Кузнецке проверят систему оповещения. Об этом сообщили в управлении по делам ГО ЧС города.
Чтобы протестировать установленное оборудование, специалисты запустят электросирены и громкоговорители.
Продолжительность сигнала составит 20 секунд.
Кузнечан попросили быть внимательными и не поддаваться панике.
Аналогичная проверка ожидается и в Пензе. Ориентировочно запуск намечается в промежутке с 10:00 до 13:00, продолжительность сигнала не превысит 20 секунд.
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