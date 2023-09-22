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Общество

В Кузнецке обозначены места установки автономных котельных

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В Кузнецке новые модульные котельные заработают на улицах Правды, Октябрьской и в Саратовском проезде. Их установка стала возможна благодаря финансовой помощи из областной казны.

Решение о выделении 40 млн рублей было принято из-за серьезных проблем с теплоснабжением. Из-за ветхого оборудования местной ТЭЦ горожане в этом году на два с половиной месяца лишились горячей воды. Сроки ее возвращения постоянно откладывались. Долгим отсутствием ресурса заинтересовалась прокуратура.

В связи с этим как альтернативу выбрали переход на автономные источники тепла - модульные котельные, которые позволят вывести из эксплуатации изношенные участки магистрали.

Сейчас для новых котельных уже закупают оборудование.

«Основной комплекс работ будет проведен в сентябре-октябре. Переключение потребителей на новые источники теплоснабжения планируется в ноябре-декабре. Отопительный период будет начат от ТЭЦ-3 города Кузнецка», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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